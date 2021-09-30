Биспинг: Диллон Дэнис — это Макгрегор для нищих. Он прекрасен только в роли подхалима

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал скандал, произошедший со скандальным другом Конора Макгрегора — Диллоном Дэнисом. Боец Bellator угодил в полицию после драки в ночном клубе, где охранник сумел поймать его на болевой приём.



«Не могу поверить, что я говорю о Диллоне Дэнисе, которого я обычно называю только нецензурными словами. Он — настоящее пятно на ММА. Даже сказать, что Дэнис действующий боец, это большая натяжка. Кажется, у него только два боя в Bellator. Он больше известен как подхалим Конора Макгрегора, только в этой роли он прекрасен.



Видимо, Диллон неплох в джиу-джитсу, но я думаю, что у него и там куча проигрышей. При этом он копирует всё, что делает Конор. Это версия Макгрегора для самых-самых нищих. Это как Конор, только который пробил дно головой.



Дэнис, пожалуйста, стыдись вечно. Не возвращайся в ММА-сообщество, там тебя видеть не хотят», — рассказал Биспинг на своём Youtube-канале.

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