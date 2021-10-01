Стали известны первые слова, которые произнёс Джошуа после поражения от Усика
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Первыми словами британца Энтони Джошуа, которые он произнёс сразу после поражения в бою с украинцем Александром Усиком, были: «Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как тебя победить!» Об этом сообщили в издании talkSPORT.
Поединок Джошуа и Усика прошёл в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
Ранее о бое Александра и Энтони высказался бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
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