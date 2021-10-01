Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны первые слова, которые произнёс Джошуа после поражения от Усика

Стали известны первые слова, которые произнёс Джошуа после поражения от Усика
Комментарии

Первыми словами британца Энтони Джошуа, которые он произнёс сразу после поражения в бою с украинцем Александром Усиком, были: «Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как тебя победить!» Об этом сообщили в издании talkSPORT.

Поединок Джошуа и Усика прошёл в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

Ранее о бое Александра и Энтони высказался бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Новость по теме
Владимир Кличко: Усик вошёл в историю, но у Джошуа ещё есть время
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021