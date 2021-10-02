Рой Джонс назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс высказался о поединке, в ходе которого сошлись украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. По мнению Роя, главной причиной поражения Джошуа стала ошибка тренеров, которые не смогли выработать план на стартовый раунд боя.



«Что бы ни говорили его тренеры, но план на бой был выбран неверно — уже с первого раунда. Не важно, что говорилось впоследствии. Но весь поединок для него был испорчен ещё в первом раунде. И всё из-за того, что Энтони не сказали, как вести себя в стартовом отрезке. После него Джошуа был потрясён. Всё пошло не так, как ожидалось. Во втором раунде он получил травму, так что в третьем ему просто пришлось восстанавливаться.



На самом деле я в течение долгого времени слежу за Усиком. Вот почему я знал, что Александр выиграет бой. Он достаточно умён, чтобы кого-то перехитрить», — сказал Джонс в интервью на канале iFL TV в YouTube.

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