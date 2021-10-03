Фергюсон — Махачеву: скоро увидимся. С тобой и твоим олухом

Американский боец UFC в лёгком весе Тони Фергюсон пообещал встретиться с россиянином Исламом Махачевым. Соответствующий пост Тони разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Скоро увидимся. С тобой и твоим олухом», — написал Фергюсон.



На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.



Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.



Последняя победа Тони датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Махачев следующий поединок проведёт с новозеландцем Дэном Хукером. Бой состоится 30 октября на турнире UFC 267.