Фергюсон — Махачеву: скоро увидимся. С тобой и твоим олухом
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Американский боец UFC в лёгком весе Тони Фергюсон пообещал встретиться с россиянином Исламом Махачевым. Соответствующий пост Тони разместил в «сториз» своего «инстаграма».
«Скоро увидимся. С тобой и твоим олухом», — написал Фергюсон.
На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.
Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.
Последняя победа Тони датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.
Махачев следующий поединок проведёт с новозеландцем Дэном Хукером. Бой состоится 30 октября на турнире UFC 267.
Новость по теме«Очередное тело». Хукер высказался о Махачеве
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