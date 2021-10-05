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Уайлдер: я вижу, как нокаутирую Фьюри

Уайлдер: я вижу, как нокаутирую Фьюри
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Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер поделился мыслями о предстоящем третьем бое с Тайсоном Фьюри.

«Я визуализировал этот бой снова и снова. В конце концов, я вижу, как нокаутирую его. Он не собирается вставать, и я оставлю всё как есть», — приводит слова Уайлдера Boxing News 24 со ссылкой на Premier Boxing Champions.

Уайлдер и Фьюри должны сразиться 9 октября. Это будет уже их третий поединок. Изначально планировалось, что он состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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