«Величайший. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру». Хабиб обратился к Роналду

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о знаменитом нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Соответствующий пост Хабиб разместил в своём «инстаграме», показав совместные с Роналду фото.
«Величайший. Продолжай делать своё дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру», — написал Хабиб.
Фото можно посмотреть на странице Хабиба в «Инстаграме».
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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