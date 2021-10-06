Фьюри — брату: не сможешь победить Джейка Пола, я изменю твоё имя
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Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что поменяет имя своему сводному брату Томми, если он не победит американского боксёра и видеоблогера Джейка Пола.
«Думаю, этот бой должен состояться. Но, если Томми не справится, я сам уволю его из бокса. Если он не одолеет блогера с YouTube, надо просто забыть о боксе. Если Томми не сможет победить Джейка Пола, мне придётся изменить его имя. Ты согласен с этим, Томми? Если ты не сможешь победить Джейка, твоё имя будет изменено», — сказал Тайсон в интервью, размещённом на канале Boxing Social в YouTube.
Ранее Фьюри поделился мнением о возможной причине поражения соотечественника Энтони Джошуа в поединке с представителем Украины Александром Усиком.
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