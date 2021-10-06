Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — брату: не сможешь победить Джейка Пола, я изменю твоё имя

Фьюри — брату: не сможешь победить Джейка Пола, я изменю твоё имя
Комментарии

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что поменяет имя своему сводному брату Томми, если он не победит американского боксёра и видеоблогера Джейка Пола.

«Думаю, этот бой должен состояться. Но, если Томми не справится, я сам уволю его из бокса. Если он не одолеет блогера с YouTube, надо просто забыть о боксе. Если Томми не сможет победить Джейка Пола, мне придётся изменить его имя. Ты согласен с этим, Томми? Если ты не сможешь победить Джейка, твоё имя будет изменено», — сказал Тайсон в интервью, размещённом на канале Boxing Social в YouTube.

Ранее Фьюри поделился мнением о возможной причине поражения соотечественника Энтони Джошуа в поединке с представителем Украины Александром Усиком.

Новость по теме
Тайсон Фьюри заявил, что не повторит ошибку Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021