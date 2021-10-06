Стало известно, когда может состояться бой-реванш между Усиком и Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, рассказал, когда может пройти реванш между Энтони и украинцем Александром Усиком.



«У меня запланирована встреча с Александром Красюком (украинским промоутером и менеджером Усика. — Прим. «Чемпионата») на конец октября, когда всё уляжется.



Думаю, бой может состояться в марте или апреле. Скорее всего. В конце концов, у Усика было ужасное рассечение. Я уверен, что они подумывают об отпуске. Вряд ли в его команде собираются предпринимать что-либо большое до декабря. А вот после мы начнём строить планы», — приводит слова Хирна DAZN.



Первый поединок Джошуа и Усика состоялся в ночь на 26 сентября мск. Встреча завершилась уверенной победой Александра судейским решением. Благодаря этой победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.