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Магомед Курбанов подписал контракт на бой с Патриком Тейшейрой

Магомед Курбанов подписал контракт на бой с Патриком Тейшейрой
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Боксёр Академии единоборств РМК, второй номер мирового рейтинга WBO в первом среднем весе Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) и четвёртый номер рейтинга Патрик Тейшейра (31-2, 22 КО) проведут бой за титул WBO International. Контракты подписаны с обеих сторон — поединок возглавит шоу RCC Boxing Promotions, которое запланировано на 11 декабря в Екатеринбурге.

Курбанов давно нацелен на бой за главный пояс организации, а Тейшейра был чемпионом WBO, но потом уступил Брайану Кастаньо, который владеет титулом в настоящее время.

Курбанов очень успешно провёл период локдауна. Боец одержал несколько уверенных побед, после чего провёл впечатляющий поединок с британцем Лиамом Смитом на глазах у пяти тысяч зрителей.

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