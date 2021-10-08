Абдель-Азиз — Фергюсону: в UFC тебе предложили драться с Махачевым, а ты пропал без вести

Менеджер Али Абдель-Азиз в своём «твиттере» сообщил, что американскому бойцу UFC в лёгком весе Тони Фергюсону предложили провести бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако Тони, по словам Али, решил от поединка уклониться.



«В UFC тебе предложили драться с Исламом 29 октября, а ты пропал без вести. А вообще умный ход с твоей стороны, что всё-таки отказался бороться с Исламом», — написал Абдель-Азиз.



Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире. Следующим соперником Ислама стал представитель Новой Зеландии Дэн Хукер.

Ранее о предстоящем бое Махачева и Хукера высказался тренер последнего.