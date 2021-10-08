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Британец Фьюри отреагировал, что его бой с американцем Уайлдером обслужат судьи из США

Британец Фьюри отреагировал, что его бой с американцем Уайлдером обслужат судьи из США
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри выступил с комментарием по поводу того, что на его поединке с экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе, американцем Деонтеем Уайлдером будут работать исключительно судьи из США.

«На самом деле это здорово. Я счастлив, что будут работать только судьи из США, потому что мой дом здесь, в Лас-Вегасе. И к тому же, как мною было подмечено, многие люди в США, так или иначе связанные с боксом, очень и очень справедливы.

А вот в моём первом поединке с Уайлдером в Лос-Анджелесе работал британский судья (бой закончился вничью. — Прим. «Чемпионата»). Судьёй был Фил Эдвардс. На самом деле он живёт в 20 минутах от моего дома», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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