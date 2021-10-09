«У Тайсона преимущество, он выше Деонтея». Лебзяк — о бое Фьюри и Уайлдера

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мыслями о фаворите предстоящего боя, в ходе которого встретятся известный британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер. Поединок состоится в ночь на 10 октября.



«Уайлдер с Фьюри одинаково хороши, выделить явного фаворита сейчас затрудняюсь, но преимущество в бою будет у Тайсона, потому что он выше Деонтея. И вообще, бокс — такой вид спорта, что ты можешь вести бой 11 с половиной раундов, а потом тебя закончат. Они оба тяжеловесы, с нокаутирующим ударом, очень мощные ребята», — сказал Лебзяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.