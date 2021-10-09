«У Тайсона преимущество, он выше Деонтея». Лебзяк — о бое Фьюри и Уайлдера
Поделиться
Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мыслями о фаворите предстоящего боя, в ходе которого встретятся известный британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер. Поединок состоится в ночь на 10 октября.
«Уайлдер с Фьюри одинаково хороши, выделить явного фаворита сейчас затрудняюсь, но преимущество в бою будет у Тайсона, потому что он выше Деонтея. И вообще, бокс — такой вид спорта, что ты можешь вести бой 11 с половиной раундов, а потом тебя закончат. Они оба тяжеловесы, с нокаутирующим ударом, очень мощные ребята», — сказал Лебзяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Комментарии
- 9 октября 2021
-
17:36
-
17:00
-
16:38
-
15:15
-
15:11
-
15:02
-
14:28
-
13:38
-
12:15
-
11:24
-
10:16
-
09:39
-
00:53
- 8 октября 2021
-
23:48
-
22:19
-
21:37
-
20:46
-
19:54
-
18:51
-
18:00
-
17:58
-
17:00
-
15:32
-
14:43
-
13:43
-
13:08
-
12:21
-
11:19
-
10:07
-
09:31
-
03:22
-
03:03
-
00:09
- 7 октября 2021
-
23:15
-
22:18
Партнерский контент