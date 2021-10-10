Уайлдер о поражении нокаутом: Фьюри пришёл, чтобы разделаться со мной, и ему это удалось

Американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался после поражения нокаутом в бою с 33-летним непобеждённым представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их поединок состоялся в ночь на 10 октября мск и завершился в 11-м раунде.



«Я сделал всё, что мог, но этого не хватило. Даже не уверен, что произошло. Я знал, что он набрал 277 фунтов не для того, чтобы быть танцором балета. Он пришёл, чтобы давить меня, разделаться со мной, и ему это удалось», — приводит слова Уайлдера The Guardian.



На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Тайсоном.