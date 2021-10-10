Промоутер Джошуа официально подтвердил реванш с Усиком. Бой пройдёт в начале весны

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт бой-реванш с украинцем Александром Усиком. Об этом в интервью стриминговому сервису DAZN сообщил промоутер британца Эдди Хирн.



«Уже сейчас Джошуа тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о реванше с Александром Усиком, который мы увидим в начале следующей весны», — приводит слова Хирна Sky Sports.



Первый бой Усика и Энтони состоялся 26 сентября — по итогам 12 раундов судьи отдали победу украинцу (116-112, 117-114, 115-113). С тех пор Александр является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На его счету 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.