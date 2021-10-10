Фьюри рассказал, что чувствовал в 4-м раунде, когда Уайлдер дважды отправил его в нокдаун

Британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал победу, одержанную в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером, рассказав, что чувствовал, когда Деонтей дважды отправлял его в нокдаун в ходе четвёртого раунда.

«Положение было непростым. Я провёл три боя с самым опасным панчером современности. И он поймал меня дважды (отправил в нокдаун. — Прим. «Чемпионата») в четвёртом раунде. Но в тот момент я не думал, что всё окончено для меня. Внутри себя я говорил: «Окей, хороший удар. Но я вернусь за тобой через минуту». И я вернулся.



Я был в полном порядке, когда рефери отсчитывал меня. Он ударил меня и уложил на канвас. Это бокс, и такова жизнь на самом деле. Это не о том, сколько раз ты падаешь и сколько раз ты проигрываешь, важно, как ты возвращаешься в игру.



Ничего не достается легко. Если ты хочешь чего-то добиться, тебе нужно чем-то жертвовать, полностью отдавать себя любимому делу и всегда идти вперёд, несмотря ни на что. Тебе всегда будут говорить, что ты не сможешь. Но сегодня я снова показал, что в жизни можно добиться всего чего ты хочешь, пока в это веришь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.