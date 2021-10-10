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Джейк Пол — о победе Фьюри над Уайлдером: теперь Тайсон получил шанс провести бой со мной

Джейк Пол — о победе Фьюри над Уайлдером: теперь Тайсон получил шанс провести бой со мной
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отреагировал на исход боя, в ходе которого встречались британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

«Думаю, теперь Тайсон Фьюри наконец получил шанс провести бой со мной», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».

Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

В активе Фьюри 32 поединка, в которых он одержал 31 победу, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. На счету Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Тайсоном.

Невеста Уайлдера плакала после боя. Она увидела 150 ударов и жёсткий нокаут от Фьюри Невеста Уайлдера плакала после боя. Она увидела 150 ударов и жёсткий нокаут от Фьюри
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