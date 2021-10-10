Шлеменко оценил шансы Усика в потенциальном бою с Фьюри

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко о потенциальном бое между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.



«Что касается шансов Усика в возможном бою с Фьюри, то пока сложно сказать. Фьюри, однозначно, большой, опытный, сильный. Насколько я знаю, у Усика будет бой против Джошуа. Если Александр покажет себя так же, как и в первом бою, сможет опять выиграть у Джошуа, тогда шансы у него большие. А так, Фьюри поопаснее, чем Джошуа», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Потенциальный бой Фьюри и Усика может стать объединительным. В настоящий момент украинец обладает чемпионскими поясами супертяжёлого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, британец — чемпион мира по версии WBC.

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