Шлеменко оценил шансы Усика в потенциальном бою с Фьюри

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко о потенциальном бое между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Что касается шансов Усика в возможном бою с Фьюри, то пока сложно сказать. Фьюри, однозначно, большой, опытный, сильный. Насколько я знаю, у Усика будет бой против Джошуа. Если Александр покажет себя так же, как и в первом бою, сможет опять выиграть у Джошуа, тогда шансы у него большие. А так, Фьюри поопаснее, чем Джошуа», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Потенциальный бой Фьюри и Усика может стать объединительным. В настоящий момент украинец обладает чемпионскими поясами супертяжёлого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, британец — чемпион мира по версии WBC.
- 10 октября 2021
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