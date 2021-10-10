Фьюри: Уайлдер очень отличался от предыдущих боёв. Уверен, я поспособствовал ему в этом

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, как изменился американец Деонтей Уайлдер по сравнению их с прошлыми встречами. Напомним, сегодняшний бой между Тайсоном и Деонтеем стал уже третьим. В первом была зафиксирована ничья, второй выиграл Фьюри.
«Уайлдер действительно изменился. Смена тренера не прошла бесследно. Это был другой бой. Он очень отличался от обеих встреч, прибавив в весе. Я уверен, что я поспособствовал ему в этом. Он бил очень жёстко», — заявил Фьюри на пресс-конференции после боя.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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