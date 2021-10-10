Вартанян — о боях Усика и Джошуа и Фьюри с Уайлдером: наступила золотая эра бокса

Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от поединка с участием британского боксёра Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера, состоявшегося в ночь на 10 октября мск. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

«Поединок Фьюри-Уайлдер очень порадовал, красочный бой. Я думал, что Фьюри выиграет. Сейчас в боксе наступила золотая эра. Такие противостояния, как Усик — Джошуа и Фьюри — Уайлдер — яркое тому подтверждение. Не назвал бы этот бой лучшим в истории, но в топ-10 он точно войдёт.

Усик может встретиться с Фьюри, но только после реванша с Джошуа, так как Джошуа активировал функцию реванша. Сначала будет точно бой Джошуа — Усик, а только потом ещё с кем-то. Очень важно будет смотреть, в какой форме тот или иной спортсмен подходит к бою», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.