«Это точно один из лучших боёв в истории». Василевский — о поединке Уайлдера и Фьюри

Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился мнением о состоявшемся в ночь на 10 октября мск поединке с участием 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.



«Фьюри — вообще красавец, это если в общем взять, смог вернуться в игру и победить. Мне приятно, что выиграл Фьюри, он весёлый парень. Уайлдер, даже проигрывая бой, может отправить любого в нокаут, это почти и произошло, но Фьюри справился. Рад победе Фьюри, я её и предсказывал. Судя по бэкграунду бойцов и их положению в рейтинге на сегодняшний день, можно сказать, что это точно один из лучших боёв в истории», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.