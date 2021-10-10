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«Это точно один из лучших боёв в истории». Василевский — о поединке Уайлдера и Фьюри

«Это точно один из лучших боёв в истории». Василевский — о поединке Уайлдера и Фьюри
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Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился мнением о состоявшемся в ночь на 10 октября мск поединке с участием 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

«Фьюри — вообще красавец, это если в общем взять, смог вернуться в игру и победить. Мне приятно, что выиграл Фьюри, он весёлый парень. Уайлдер, даже проигрывая бой, может отправить любого в нокаут, это почти и произошло, но Фьюри справился. Рад победе Фьюри, я её и предсказывал. Судя по бэкграунду бойцов и их положению в рейтинге на сегодняшний день, можно сказать, что это точно один из лучших боёв в истории», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Фьюри в жесточайшем поединке нокаутировал Уайлдера. Это было эпично! Фьюри в жесточайшем поединке нокаутировал Уайлдера. Это было эпично!
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