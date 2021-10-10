«Это точно один из лучших боёв в истории». Василевский — о поединке Уайлдера и Фьюри

Российский боец MMA Вячеслав Василевский поделился мнением о состоявшемся в ночь на 10 октября мск поединке с участием 35-летнего американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и 33-летнего непобеждённого представителя Великобритании Тайсона Фьюри. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.
«Фьюри — вообще красавец, это если в общем взять, смог вернуться в игру и победить. Мне приятно, что выиграл Фьюри, он весёлый парень. Уайлдер, даже проигрывая бой, может отправить любого в нокаут, это почти и произошло, но Фьюри справился. Рад победе Фьюри, я её и предсказывал. Судя по бэкграунду бойцов и их положению в рейтинге на сегодняшний день, можно сказать, что это точно один из лучших боёв в истории», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 10 октября 2021
-
12:21
-
12:01
-
11:44
-
11:38
-
11:26
-
11:17
-
11:01
-
10:59
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:48
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
08:28
-
08:26
-
08:23