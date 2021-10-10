«Заслуженные поздравления Цыганскому королю». Баффер — о бое Фьюри и Уайлдера

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер поделился мнением относительно поединка, в ходе которого встречались экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер из США и непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри. Бойцы сражались в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.



«Заслуженные поздравления чемпиону WBC, Цыганскому королю Тайсону Фьюри, победившему Деонтея Уайлдера в этой битве! Это был отличный бой тяжеловесов. Будем надеяться на бесспорного чемпиона в ближайшем будущем — болельщики этого заслуживают!» — написал Баффер в своём «твиттере».



Это был уже третий поединок соперников. В первом бою Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.