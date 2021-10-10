«Люблю и горжусь!» Жена Фьюри показала фото с Тайсоном после его победы в бою с Уайлдером

Пэрис, жена непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, разместила новый пост в своём «инстаграме», посвящённый победе мужа в бою с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером из США.



«Лучший мужчина! Люблю и неописуемо горжусь!» — подписала совместное фото Пэрис.

Фотографию можно посмотреть на странице Пэрис Фьюри в «Инстаграме».

Это был уже третий поединок Фьюри и Уайлдера. В первом бою, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.



В активе Тайсона 32 поединка, в которых он одержал 31 победу, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. На счету Деонтея 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Тайсоном.