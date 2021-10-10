«Мы спартанцы». Фьюри поблагодарил свою команду после победы над Уайлдером

33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри разместил новый пост в своём «инстаграме». Тайсон показал фото с командой после победы в бою с экс-чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером.

«Мы спартанцы. Спасибо», — подписал фото Тайсон, добавив хештег «команды Фьюри».

Фото можно посмотреть на странице Фьюри в «Инстаграме».

Поединок Фьюри и Уайлдера прошёл в ночь на 10 октября мск. Тайсон праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.



На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа (22 нокаутом), один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, по результатам одного судьи определили ничью, ещё два закончились поражением — оба в бою с Тайсоном.