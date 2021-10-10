«Уайлдер сказал, что не хочет проявлять уважения». Постыдная реакция на нокаут от Фьюри

В ночь на 10 октября в профессиональном боксе прошёл один из самых ожидаемых ивентов 2021 года, венцом которого стал третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Поединок Бронзового бомбардировщика и Цыганского короля был проведён в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе T-Mobile, который является домашней ареной клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

«Перчатки не гнутся так, как это было у Фьюри»

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся ещё в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020-го, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC. Третий поединок Тайсона и Деонтея по большому счёту находился под большой угрозой срыва. В заключённом контракте был прописан пункт о третьем поединке, однако Уайлдер обвинил соперника в жульничестве.

«Моя хата с краю, ничего не знаю. Они слышали, но предпочли не говорить об этом. А когда их напрямую спрашивали о произошедшем, они отвечали: „Ну, я точно не знаю“. Но как можно не замечать этого? Перчатки не гнутся так, как это было у Фьюри. Запястье в перчатках не гнётся так, если там нет двойного дна. Перчатка должна прилегать плотно. Там не должно быть свободное пространство. Но весь боксёрский мир сделал вот так вот (закрывает глаза, уши, рот)», — утверждал Уайлдер.

«Да пошёл ты к чёрту. Не буду драться с тобой после всего, что ты наговорил»

Терпеть подобное поведение американца Фьюри не стал, в привычном себе стиле жёстко ответив сопернику.

«Я готов был драться с ним 27 июня, но он получил травму. 18 октября бой был отменён, потому что его команда пыталась найти лучшее место для боя. 5, 12, 19 декабря. Я соглашался на все даты, что они предлагали. Но я не буду ждать вечно. Мне нужно двигаться дальше. И я не могу ждать всю жизнь, пока он соизволит подписать контракт.

А вообще, знаешь, Уайлдер, пошёл ты к черту! Я не буду с тобой драться после всего, что ты наговорил. Я мог подать в суд на тебя за клевету на 100 миллионов долларов. Так что да, пошёл ты… В первом бою рефери был против него, после второго боя придумал ерунду с перчатками, а ещё кто-то что-то добавил ему в воду. Он никогда не получит боя со мной после такого», — заверял Фьюри.

Уайлдер сначала уволили своего тренера, а потом подал в суд на Фьюри

Тайсон стал настоящим камнем преткновения для Деонтея. До встречи с британцем в активе американца был идеальный рекорд из 42 побед. Из них 41 победа – нокаутами. Однако первый бой с Фьюри завершился вничью, а затем Деонтей потерпел первое поражение в карьере, будучи отправленным в нокаут. Американец крайне болезненно воспринял неудачу и в истерике уволил тренера Марка Бреланда, который выбросил полотенце на ринг, пытаясь сохранить здоровье своего подопечного.

«Моё сердце было разбито. Если я говорю, что хочу убивать соперников, то должен быть готов, что ко мне будет такое же отношение. Предпочту умереть, чем проиграть из-за выброшенного полотенца. Бреланд прекрасно это знает. Говорю это на протяжении многих лет. Всегда говорил тренерам, что неважно, как всё выглядит на ринге, неважно, как они меня любят. Нельзя принимать эмоциональных решений. Нельзя выбрасывать полотенце, потому что моя гордость – это всё. Понимаю, как всё выглядело со стороны, но, когда у вас есть такая мощь, как у меня, вы никогда не лишены шансов, вы не выключены из боя», — говорил Уайлдер сразу после боя.

К третьему бою с Фьюри американского боксёра готовил уже Малик Скотт, однако реванш мог и не состояться. По контракту стороны должны были провести третий поединок, но в итоге британец договорился об объединительном поединке с другим чемпионом мира Энтони Джошуа. В результате Уайлдер подал заявление в суд, который удовлетворил его претензии. Арбитражный судья Даниэль Вайнштейн принял решение в его пользу, несмотря на то что пункт о третьем бое предполагал его обязательное проведение до конца 2020 года.

Стороны быстро пришли к соглашению, объявив дату и место боя. Этот поединок должен был пройти ещё 24 июля, но Фьюри заразился коронавирусом. В результате реванш был перенесён на 10 октября. И теперь Тайсон практически наверняка станет следующим соперником для триумфатора ещё одного реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11 раунде

Любопытно, что за несколько часов до начала боя 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Уайлдер в очередной раз заговорил о перчатках своего британского соперника. «Перчатки Фьюри, которые он выбрал, те же самые, что и в прошлый раз, практически не имеют прокладки. Остальная набивка – конский волос. Мы думали, что это является незаконным, но комиссия сказала, что всё в порядке. При этом, набивка моей перчатки имеет толщину не менее двух-трёх дюймов, а его перчатки выглядят так будто уже использовались или их выбрасывали в мусорку, а затем достали оттуда со словами: «Мы будем использовать их снова».

В этих перчатках недостаточно набивки. Они пытались убедить меня, что конский волос в перчатках компенсирует всё, потому что он на самом деле тверже пены. Я говорил им, что они ошибаются, потому что конский волос имеет особенность в том, что со временем может разрываться и тогда при ударе он чувствует лишь небольшую прокладку между ним», — цитирует Уайлдера Daily Mail.

Как бы то ни было, Фьюри разрешили боксировать в тех перчатках, которые он выбрал, а значит Уайлдеру не оставалось ничего, кроме как выйти в ринг. Про сам бой сказано уже достаточно. Многие эксперты хором называют сражение Тайсона и Деонтея лучшим боем 2021 года. И надо заметить, что боксёры действительно устроили феноменальную зарубу, которая завершилась нокаутом Уайлдера в 11 раунде.

«Он сказал, что не хочет проявлять никакого уважения»

Учитывая невероятно напряжённые отношениями между спортсменами, было крайне интересно, что скажет Уайлдер своему сопернику сразу после завершения боя. «Уайлдер сказал, что не хочет проявлять никакого спортивного принципа или уважения. Я сказал, что нет проблем. Деонтей меня не любит. Знаете почему? Потому что я трижды побил его. Я спортсмен. Я подошёл к нему, чтобы показать любовь и уважение, но он не захотел отвечать тем же. Так что это его проблема, а я буду молиться, чтобы Бог сделал его сердце более мягким», — гласит цитата Фьюри о первых словах между ним и Деонтеем после завершения боя, которую приводит BT Sport в «Твиттере».

35-летний американец прекрасно понимает, что с большой долей вероятности минувшей ночью его карьера в профессиональном боксе подошла к концу. Об этом же говорит и его бывший промоутер Лу Дебелла. В этой связи подобная реакция Уайлдера на своё поражение неудивительна, хотя такое поведение очевидно и не красит американского боксёра. Уайлдер провёл героический бой в пределах ринга, но достойно проигрывать так и не научился.

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Что касается Фьюри, то он продолжает оставаться непобеждённым. «Я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!», — приводит слова Фьюри сразу после боя BT Sport в «Твиттере». На счету Тайсона теперь 32 поединка, в которых одержано 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. Что ж, имеет право на такие речи. По крайней мере до вероятной встречи с Усиком.