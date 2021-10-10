Тактаров: Фьюри и Усику встречаться не надо — это будет не тот бокс, который все ждут

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о потенциальном бое украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.



«Было бы идеально, чтобы у Фьюри и Уайлдера был ещё один бой и чтобы Фьюри проиграл. А потом Усик просто разбил бы Уайлдера.



А вот Тайсону с Усиком встречаться не надо. Почему? Это будет не тот бокс, который все хотят видеть, поэтому было бы здорово, если бы как-то так придумали, чтобы у Усика получилось все четыре пояса собрать без боя с Фьюри», — сказал Тактаров в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».



Потенциальный бой Фьюри и Усика может стать объединительным. В настоящий момент украинец обладает чемпионскими поясами супертяжёлого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, британец — чемпион мира по версии WBC. Впрочем, уже следующей весной может состояться реванш между Усиком и Энтони Джошуа, в котором украинец может потерять все недавно приобретённые пояса.

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