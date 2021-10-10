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Фьюри ответил на вопрос о потенциальном бое с Усиком

Фьюри ответил на вопрос о потенциальном бое с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном объединительном бое с украинцем Александром Усиком.

«Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Из последних шести месяцев я провёл со своей семьей только две недели. Прежде чем я буду думать о своём будущем сопернике, я хотел бы насладиться своей победой, одной из самых больших в моей карьере», — сказал Фьюри на пресс-конференции после боя с Деонтеем Уайлдером.

Потенциальный бой Фьюри и Усика может стать объединительным. В настоящий момент украинец обладает чемпионскими поясами супертяжёлого веса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, британец — чемпион мира по версии WBC. Впрочем, уже следующей весной может состояться реванш между Усиком и Энтони Джошуа, в котором украинец может потерять все недавно приобретённые пояса.

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