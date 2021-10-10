Магомед Исмаилов рассказал, сколько раундов продлится его бой с Владимиром Минеевым

Известный боец ММА Магомед Исмаилов выразил уверенность, что его бой с Владимиром Минеевым закончится судейским решением. Поединок должен состояться 16 октября в Сочи.
«Как сказал Минеев, я среднестатистический борец, но это не исключает того, что я буду бороться с ним в реванше. Ему надо будет очень об этом беспокоиться — я повалю его. У меня подряд были победы, где я побеждал болевыми. В последних боях я не искал болевых, но это не значит, что их нет в моём арсенале.
Мне кажется, что бой пройдёт пять раундов. Пять хороших раундов и решение судей», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Руслана Гумилёва.
На счету 31-летнего Владимира Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Магомед Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
- 10 октября 2021
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