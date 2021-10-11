Малик Скотт: всегда говорил, что Фьюри чертовски хорош. Но после вчерашнего — он великий

40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий соотечественника Деонтея Уайлдера, высказался о поражении нокаутом в третьем реванше-бою непобеждённому британцу Тайсону Фьюри во вчерашнем поединке.
«Мы уже виделись с доктором, всё круто. У Деонтея разбита губа, он сломал руку, палец или костяшку пальца, но жизнь продолжается.
Я всегда говорил, что Фьюри не очень хорош, на самом деле всё наоборот, Тайсон чертовски близок к великому. После вчерашнего вечера буду считать его великим бойцом. Отношусь к нему большим уважением… Уайлдер был великолепен, но Фьюри был сильнее. Победил сильнейший.
Мы почти победили его. Это был адский опыт… Хочу, чтобы Деонтей хорошо отдохнул после этого. Я позабочусь о том, чтобы он это понял», — цитирует Скотта BoxingScene.
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