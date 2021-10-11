Жена Тайсона Фьюри прикладывала к его голове лёд после боя с Деонтеем Уайлдером

Пэрис, жена непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, прикладывала к его голове лёд после поединка с Деонтеем Уайлдером. Фьюри по ходу поединка дважды оказался в нокдауне, но нокаутировал Бронзового бомбардировщика в 11-м раунде.



На видео Фьюри, поднявшись со скамейки, издал свирепый крик: «Остался кто-нибудь ещё?»

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Поединок Фьюри и Уайлдера стал уже третьим. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.