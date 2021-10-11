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Жена Тайсона Фьюри прикладывала к его голове лёд после боя с Деонтеем Уайлдером

Жена Тайсона Фьюри прикладывала к его голове лёд после боя с Деонтеем Уайлдером
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Пэрис, жена непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, прикладывала к его голове лёд после поединка с Деонтеем Уайлдером. Фьюри по ходу поединка дважды оказался в нокдауне, но нокаутировал Бронзового бомбардировщика в 11-м раунде.

На видео Фьюри, поднявшись со скамейки, издал свирепый крик: «Остался кто-нибудь ещё?»

Видео можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Top Rank.

Поединок Фьюри и Уайлдера стал уже третьим. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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