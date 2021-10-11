Марина Мороз снялась с поединка UFC в четвёртый раз подряд

Украинская спортсменка Марина Мороз снялась с поединка с Луаной Каролиной, который должен был состояться 16 октября на UFC Vegas 40. Как сообщает MMA Fighting, причины снятия украинки пока неизвестны. Вместо Мороз на бой с бразильянкой выйдет уроженка США Сиджара Юбэнкс.



Отметим, Марина отказывается от поединка в UFC уже в четвёртый раз подряд. Свой последний бой украинка провела в марте 2020 года, победив судейским решением Майру Сильву. Всего в UFC Мороз провела восемь поединков, одержав пять побед.



Напомним, ранее украинку вызвала на бой казахстанская спортсменка Марина Агапова, о чём заявила после своей победы над Сабиной Мазо. Агапова выразила недовольство тем, что Мороз критиковала её в интервью.