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Бывший тренер Владимира Кличко: какой Уайлдер войн? Он обосрался и проиграл позорно

Бывший тренер Владимира Кличко: какой Уайлдер войн? Он обосрался и проиграл позорно
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Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, дал комментарий по поводу боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который завершился победой британца.

«Я пролетел с прогнозом на бой Усик – Джошуа, но давайте посмотрим. А разве не пролетели люди, которые ставили на Уайлдера? Все были точно уверены, что сейчас Уайлдер выйдет и нокаутирует Фьюри. Ошиблись? Ошиблись. Я тоже ошибся и признаю это. А вот эти люди, которые кричат, не признают. Они начинают искать оправдание, выгораживать своего любимчика.

Куда сейчас выгораживать Уайлдера? Какой он на хрен воин? Обосрался, извиняюсь за выражение, и проиграл позорно. Можно так сказать», — сказал Городничев на своём YouTube-канале.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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