Промоутер — о поединке Уайлдера и Фьюри: это ненормально, что Деонтей устал так быстро

Известный промоутер Эдди Хирн поделился впечатлениями от поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. В третьей встрече двух знаменитых тяжеловесов победил Фьюри, нокаутировавший своего соперника в 11-м раунде.



«Конечно, в третьем раунде Фьюри нанёс отличные удары. Уайлдер даже не мог встать, он был полностью истощён. Это ненормально, что он так быстро устал к третьему раунду. В тяжёлом весе у многих бойцов всё нормально с бензобаком. Конечно, Фьюри действовал фантастически. Но ты не должен драться в чемпионском бою, если после трёх раундов не можешь встать.



В целом же бой получился просто классным. Технически мы всё это уже видели, но кого это волнует? Драма была невероятной», — приводит слова Хирна Mirror.