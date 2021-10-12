Промоутер — о поединке Уайлдера и Фьюри: это ненормально, что Деонтей устал так быстро
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился впечатлениями от поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. В третьей встрече двух знаменитых тяжеловесов победил Фьюри, нокаутировавший своего соперника в 11-м раунде.
«Конечно, в третьем раунде Фьюри нанёс отличные удары. Уайлдер даже не мог встать, он был полностью истощён. Это ненормально, что он так быстро устал к третьему раунду. В тяжёлом весе у многих бойцов всё нормально с бензобаком. Конечно, Фьюри действовал фантастически. Но ты не должен драться в чемпионском бою, если после трёх раундов не можешь встать.
В целом же бой получился просто классным. Технически мы всё это уже видели, но кого это волнует? Драма была невероятной», — приводит слова Хирна Mirror.
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