Российский боец Борщёв получил контракт с UFC

Российский боец ММА Вячеслав Борщёв после победного поединка на турнире Dana White's Contender Series получил контракт с UFC. О заключении контракта с россиянином объявил президент промоушена Дана Уайт.

Россиянин одержал победу нокаутом над шотландцем Крисом Данканом. Поединок завершился во втором раунде после того, как Борщёв нанёс точный левый боковой. На счету 29-летнего Борщёва пять побед и одно поражение в ММА. У Данкана семь побед и одно поражение в ММА.

Борщёв является чемпионом мира по кикбоксингу, мастером спорта международного класса, многократным победителем российских и международных соревнований по К-1. С 2017 года тренируется в городе Сакраменто (США, штат Калифорния) в команде «Team AlphaMale».