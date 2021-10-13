Николай Валуев оценил шутку Хабиба про «медаль от Бастрыкина и толпу дагестанцев»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил шутку экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов высказал мнение, что Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

«Хабиб не считает, что такой пост может быть воспринят как-то иначе. Одно из двух: либо он неуместно шутит, либо он шутит над Макгрегором, своим бывшим оппонентом. Всем следует узнать у самого Нурмагомедова, что он хотел сказать этим постом. Если он не высказывается, то все будут высказывать не более чем предположения.

Если говорить о моём мнении, я считаю, что такой пост можно воспринимать двояко. В одном случае – шутка и шутка, а с другой стороны, она приобретает совершенно иной оттенок. Повторюсь, надо у самого Хабиба узнать, написать ему в социальных сетях. Может быть, он и ответит», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.