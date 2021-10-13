Орловский — о нокауте от Ф. Емельяненко: я звёзд с неба нахватал. Не закрылся и свет погас

Знаменитый боец Андрей Орловский поделился воспоминаниями о поражении в бою с Фёдором Емельяненко в 2009 году. Белорусского спортсмена нокаутировали, когда он пытался ударить коленом в прыжке.
«Я уже говорил, что тогда произошло. На тот момент я подписал контракт с Golden Boy на потенциальный поединок с Кличко. В зале у Фредди Роуча были ну если не чемпионы, то топ-5 боксёров-тяжеловесов. Я с ними спарринговал. Не то чтобы я их бил, но я им давал бой. Потому за свой бокс я не переживал. До боя с Фёдором я победил Ротвелла, который на полголовы, если не на голову выше меня. Когда я поджал его к канатам, я сделал прыжок, ударил его коленом и выиграл бой.
Звёзд с неба нахватал. Думал, что у меня тайский бокс в порядке и коленями могу бить. Вот и всё. Три с половиной минуты я бил Емельяненко. Руками и ногами доставал. Потом прыгнул с коленом, не закрылся — и всё, свет погас. Аривидерчи», — рассказал Орловский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
- 13 октября 2021
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