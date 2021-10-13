Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский — о нокауте от Ф. Емельяненко: я звёзд с неба нахватал. Не закрылся и свет погас

Орловский — о нокауте от Ф. Емельяненко: я звёзд с неба нахватал. Не закрылся и свет погас
Комментарии

Знаменитый боец Андрей Орловский поделился воспоминаниями о поражении в бою с Фёдором Емельяненко в 2009 году. Белорусского спортсмена нокаутировали, когда он пытался ударить коленом в прыжке.

«Я уже говорил, что тогда произошло. На тот момент я подписал контракт с Golden Boy на потенциальный поединок с Кличко. В зале у Фредди Роуча были ну если не чемпионы, то топ-5 боксёров-тяжеловесов. Я с ними спарринговал. Не то чтобы я их бил, но я им давал бой. Потому за свой бокс я не переживал. До боя с Фёдором я победил Ротвелла, который на полголовы, если не на голову выше меня. Когда я поджал его к канатам, я сделал прыжок, ударил его коленом и выиграл бой.

Звёзд с неба нахватал. Думал, что у меня тайский бокс в порядке и коленями могу бить. Вот и всё. Три с половиной минуты я бил Емельяненко. Руками и ногами доставал. Потом прыгнул с коленом, не закрылся — и всё, свет погас. Аривидерчи», — рассказал Орловский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Соперник требовал от Орловского драться. Но 42-летний ветеран «велосипедил», как молодой Соперник требовал от Орловского драться. Но 42-летний ветеран «велосипедил», как молодой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021