Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Надеюсь, я показал себя королём спорта». Деонтей Уайлдер — о поражении от Тайсона Фьюри

«Надеюсь, я показал себя королём спорта». Деонтей Уайлдер — о поражении от Тайсона Фьюри
Комментарии

Известный боксёр Деонтей Уайлдер впервые выступил с заявлением после поражения от Тайсона Фьюри. Деонтей был нокаутирован в 11-м раунде.

«Вау, вот это ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить бога, который позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Также хочу поблагодарить свою команду и болельщиков, которые всегда были рядом.

Я солгу, если скажу, что не расстроен. Но сейчас я понимаю, что путь превзошёл мои ожидания. Да, я не победил, но один мудрый человек сказал, что победа — часть сознания. Иногда нужно и проиграть, чтобы победить. Больше победы я хотел лишь увидеть радость фанатов. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королём спорта.

И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда», — написал Уайлдер в «Инстаграме».

Фьюри сбил Бронзового бомбардировщика. Что будет с карьерой Деонтея Уайлдера Фьюри сбил Бронзового бомбардировщика. Что будет с карьерой Деонтея Уайлдера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021