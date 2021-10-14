«Надеюсь, я показал себя королём спорта». Деонтей Уайлдер — о поражении от Тайсона Фьюри

Известный боксёр Деонтей Уайлдер впервые выступил с заявлением после поражения от Тайсона Фьюри. Деонтей был нокаутирован в 11-м раунде.
«Вау, вот это ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить бога, который позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Также хочу поблагодарить свою команду и болельщиков, которые всегда были рядом.
Я солгу, если скажу, что не расстроен. Но сейчас я понимаю, что путь превзошёл мои ожидания. Да, я не победил, но один мудрый человек сказал, что победа — часть сознания. Иногда нужно и проиграть, чтобы победить. Больше победы я хотел лишь увидеть радость фанатов. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королём спорта.
И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда», — написал Уайлдер в «Инстаграме».
- 14 октября 2021
-
23:58
-
23:12
-
22:18
-
22:00
-
21:28
-
21:07
-
20:00
-
19:08
-
18:47
-
18:30
-
17:42
-
16:31
-
15:59
-
15:22
-
15:13
-
14:56
-
13:37
-
12:37
-
11:11
-
10:03
-
09:24
-
02:15
-
00:37
- 13 октября 2021
-
23:37
-
23:07
-
22:24
-
22:04
-
21:31
-
20:58
-
20:47
-
20:15
-
19:41
-
19:30
-
18:55
-
18:37