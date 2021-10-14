«Надеюсь, я показал себя королём спорта». Деонтей Уайлдер — о поражении от Тайсона Фьюри

Известный боксёр Деонтей Уайлдер впервые выступил с заявлением после поражения от Тайсона Фьюри. Деонтей был нокаутирован в 11-м раунде.



«Вау, вот это ночь! Прежде всего, хочу поблагодарить бога, который позволил мне подарить миру частичку себя, полную решимости и страсти. Также хочу поблагодарить свою команду и болельщиков, которые всегда были рядом.



Я солгу, если скажу, что не расстроен. Но сейчас я понимаю, что путь превзошёл мои ожидания. Да, я не победил, но один мудрый человек сказал, что победа — часть сознания. Иногда нужно и проиграть, чтобы победить. Больше победы я хотел лишь увидеть радость фанатов. Надеюсь, что показал себя воином и настоящим королём спорта.



И последнее. Хочу поздравить с победой Тайсона Фьюри и поблагодарить его за исторические воспоминания, которые сохранятся навсегда», — написал Уайлдер в «Инстаграме».