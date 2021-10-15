Хабиб: после того, как Махачев финиширует Хукера, он будет заслуживать бой за титул

33-летний российский бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высоко оценил перспективы Ислама Махачева в американской организации. По словам непобеждённого спортсмена, в случае победы над Дэном Хукером Махачев должен драться за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.



«До боя Ислама осталось две недели. У него очень хороший соперник из Новой Зеландии, шестой номер в мире.



Я верю, что после того, как Ислам финиширует его, он будет заслуживать бой за титул», – цитирует Нурмагомедова Fight Time.



Напомним, бой Махачева и Хукера состоится на турнире UFC 267, который пройдет 30 октября в Дубае (ОАЭ). Стоит отметить, что неофициальном претендентским поединком считается бой Джастина Гэйтжи и Майкла Чендлера, который запланирован на UFC 268 (6 ноября, Нью-Йорк).

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