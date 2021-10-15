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Полный кард Bellator 268 с главным поединком Немков — Энгликас

Полный кард Bellator 268 с главным поединком Немков — Энгликас
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В ночь с 16 на 17 октября в Финиксе (СЩА) на Footprint Center пройдет турнир Bellator 268, в главном событии которого состоится бой россиянина Вадима Немкова и литовца Джулиуса Энгликаса. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.

Основной кард

Вадим Немков – Джулиус Энгликас
Райан Бейдер – Кори Андерсон
Бенсон Хендерсон – Брент Примус
Генри Корралес – Владислав Парубченко.

Предварительный кард

Довлетджан Ягшимурадов – Карл Албректссон
Эрик Перес – Бретт Джонс
Салливан Коли – Деон Клэш
Ник Браун – Бобби Ли
Хавьер Торрес – Грегори Миллард
Сумико Инаба – Рэнди Филд
Рэймонд Пинья – Ланс Гибсон-мл.

Напомним, Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.

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