Полный кард Bellator 268 с главным поединком Немков — Энгликас

В ночь с 16 на 17 октября в Финиксе (СЩА) на Footprint Center пройдет турнир Bellator 268, в главном событии которого состоится бой россиянина Вадима Немкова и литовца Джулиуса Энгликаса. Предлагаем вашему вниманию полный кард этого мероприятия.



Основной кард



Вадим Немков – Джулиус Энгликас

Райан Бейдер – Кори Андерсон

Бенсон Хендерсон – Брент Примус

Генри Корралес – Владислав Парубченко.



Предварительный кард



Довлетджан Ягшимурадов – Карл Албректссон

Эрик Перес – Бретт Джонс

Салливан Коли – Деон Клэш

Ник Браун – Бобби Ли

Хавьер Торрес – Грегори Миллард

Сумико Инаба – Рэнди Филд

Рэймонд Пинья – Ланс Гибсон-мл.

Напомним, Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.