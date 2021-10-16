Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Комми

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко отправился в США, где проведёт подготовку к поединку с представителем Ганы Ричардом Комми. Соответствующее видео было размещено на совместной странице Ломаченко и Александра Усика в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на совместной странице Ломаченко и Александра Усика в «Инстаграме».

«Василий Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден», — говорится в описании к видео.

В прошлом Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.



У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.