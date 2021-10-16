Шлеменко — о возможном отказе Гусейнова от боя: пусть Хабиб с ним разговаривает

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный отказ от поединка со стороны Артура Гусейнова. Бой Шлеменко и Гусейнова запланирован на 17 октября и должен состояться в рамках турнира Eagle FC 42.
«Пусть Хабиб с ним разговаривает. Пускай не дерётся, я получаю свой гонорар и поехал домой.
Что я ещё могу сказать? Всё профессионально. Я вес сделал, работу свою сделал. Я драться готов», – сказал Шлеменко в комментарии, опубликованном на YouTube-канале Александра Лютикова.
Напомним, лига Eagle FC принадлежит непобеждённому российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
Артур Гусейнов не смог уложиться в вес, за что получил жёлтую карточку и штраф в виде выплаты части собственного гонорара в пользу Шлеменко. Артур заявил, что в случае получения штрафных санкций готов сняться с боя.
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