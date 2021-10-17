Исмаилов — о поражении от Минеева: слышал, возник разговор о третьем противостоянии

35-летний боец ММА Магомед Исмаилов в своём «инстаграме» записал видеообращение после своего поражения в бою с 31-летним Владимиром Минеевым. Магомед затронул тему возможного третьего противостояния с Владимиром.
«Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. Владимиру Минееву это тоже интересно. Прокомментирую это немного позже. Сейчас мне нужно отдохнуть и всё осмыслить.
Проигрывать я не умею, но если проиграл, то принимаю это. Это второе официальное поражение в моей карьере», — сказал Исмаилов.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева
Это была вторая очная встреча соперников. Ранее Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх, а один завершил вничью.
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