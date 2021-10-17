Гаджиев — Минееву, одолевшему Исмаилова: многие считают, что это пик

Российский промоутер Камил Гаджиев обратился к 31-летнему Владимиру Минееву, одержавшему победу в бою с 35-летним Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 104, прошедшем в Сочи.

«С победой, братец! Многие считают, что это пик, а моё мнение — ты только начал! И речь идёт не только о спорте», — написал Гаджиев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.

Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева: