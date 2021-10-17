Исмаилов — Хабибу: переживаешь ты по-особенному, потому что ты особенный

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, поддержавшему его после поражения нокаутом в бою с Владимиром Минеевым.
«Амин Аллах. БаракаЛлах за поддержку, брат. Переживаешь ты по-особенному, потому что ты особенный. Рад был тебя видеть!» — написал Исмаилов.
Исмаилов и Минеев встречались на турнире AMC Fight Nights 104, состоявшемся в Сочи. Магомед проиграл нокаутом в третьем раунде.
Исмаилов записал видеообращение после поражения от Минеева:
Ранее бойцы уже встречались: в октябре 2018 года в их поединке была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.
- 17 октября 2021
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