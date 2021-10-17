Фрэнсис Нганну рассказал, с какими легендарными боксёрами мечтал бы подраться

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну ответил на вопрос, с какими знаменитыми боксёрами он хотел бы подраться, когда они были в расцвете сил.
«Боксёрский бой мечты для меня? Думаю, назову два имени. Это Майк Тайсон и Мохаммед Али», — приводит слова Нганну BJ Penn.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.
По предварительной информации, бой Нганну и Гана запланирован на 22 января, когда состоится турнир UFC 270. Во втором по значимости бою вечера должны встретиться Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.
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