Гусейнов: у меня было много проблем. Я в час ночи заселился, до утра бегал

Боец ММА Артур Гусейнов прокомментировал поражение в поединке с Александром Шлеменко. Гусейнов проиграл по итогам трёх раундов единогласным судейским решением.



«Честно говоря, я был готов ещё на два раунда. С тобой (обращается к Шлеменко — Прим. «Чемпионата») я ещё поговорю. Давай чуть попозже, в очередь встань.



Дальше хочу сказать. У меня было много проблем, я сюда в час ночи заселился, до утра бегал. Не суть. Не хочу ничего никому говорить. Это была моя вина, что не успел. Но я скажу одно. Я отсюда ещё не ухожу никуда. Думаю, мы ещё повторим, но в формате «пять раундов». Раз мы мужчины, топанём. Главное, цифра, мне цифра неважно. Главное, отношение», — сказал Гусейнов в интервью после боя.