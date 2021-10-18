Майкл Биспинг жёстко высказался о нападении Конора Макгрегора на диджея

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался об инциденте с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, который в ночном клубе напал на итальянского диджея Франческо Факинетти и сломал ему нос.

«Я вообще не фанат этого парня, понимаете? Я не думаю, что у него их много, потому что скоро он совсем выдохнется. Поезд скоро остановится, понимаете, о чём я? Так продолжаться не может, однажды он выберет не того человека. Кстати, старик в баре, Machine Gun Kelly и диджей Франческо Факкинетти — это не крутые парни. Факкинетти выглядит так, будто не умеет драться. Machine Gun Kelly – вообще самый большой слабак, которого я когда-либо видел в своей жизни, а старик в баре — это старик в баре. Если Конор такой крутой, то почему он не может выбрать для драки кого-нибудь своего размера? Подберите ему того, кто умеет драться. Он же профессиональный боец. Сейчас он просто превратился в какого-то хулигана», — приводит слова Биспинга BJ Penn.