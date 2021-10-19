Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко: для Даны Уайта деньги — это всё. Человеческого там нет ничего

Фёдор Емельяненко: для Даны Уайта деньги — это всё. Человеческого там нет ничего
Комментарии

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал, почему выбрал Bellator, хотя мог подписать контракт с UFC. Спортсмен ответил, что ему понравилась позиция президента Bellator Скотта Кокера.

«Люди, которые говорили, что „у нас самый лучший промоушен, лучше в мире нет“. И так далее. Всё было вокруг своего промоушена. Они сказали: „Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить, бой с Броком Леснаром“. Я сказал, что это хорошие деньги, я знаю, кому сколько платите. Но сказал, что хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее. И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На что мне сказали: „Насчёт тебя мы подумаем насчет гонорара. А ребята твои нам не нужны“. Сказали это открытым текстом. И в это же время появился Bellator, Скотт. Здесь прежде всего было человеческое отношение, которое нельзя купить за деньги. Как бы там ни говорили, все равно проскакивает такое… UFC — это одно, а другие организации — другое.

Какое впечатление осталось от Даны Уайта? Неприятное. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и всё. Человеческого там нет ничего. И меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021