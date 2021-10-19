Фёдор Емельяненко: для Даны Уайта деньги — это всё. Человеческого там нет ничего

Знаменитый боец Фёдор Емельяненко рассказал, почему выбрал Bellator, хотя мог подписать контракт с UFC. Спортсмен ответил, что ему понравилась позиция президента Bellator Скотта Кокера.
«Люди, которые говорили, что „у нас самый лучший промоушен, лучше в мире нет“. И так далее. Всё было вокруг своего промоушена. Они сказали: „Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить, бой с Броком Леснаром“. Я сказал, что это хорошие деньги, я знаю, кому сколько платите. Но сказал, что хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее. И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На что мне сказали: „Насчёт тебя мы подумаем насчет гонорара. А ребята твои нам не нужны“. Сказали это открытым текстом. И в это же время появился Bellator, Скотт. Здесь прежде всего было человеческое отношение, которое нельзя купить за деньги. Как бы там ни говорили, все равно проскакивает такое… UFC — это одно, а другие организации — другое.
Какое впечатление осталось от Даны Уайта? Неприятное. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и всё. Человеческого там нет ничего. И меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет», — цитирует Емельяненко ТАСС.
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