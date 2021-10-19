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Тарасов: Фёдор Емельяненко сам был основоположником фрик-боёв, а теперь хочет их запретить

Тарасов: Фёдор Емельяненко сам был основоположником фрик-боёв, а теперь хочет их запретить
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Известный блогер Артём Тарасов раскритиковал заявление Фёдора Емельяненко, который потребовал запретить индустрию фрик-боёв. Тарасов отметил, что Емельяненко-старший был основоположником подобного формата.

«Ох уж эти нынешние чиновники! Им лишь бы только что-то сболтнуть, но по факту ничего хорошего не сделать для спорта. Чем плохи фрик-бои? Чем был плох тот же бой Виталия Милонова против Никиты Джигурды? Люди подрались на потеху публике, а для себя они вышли как мужики, у них были эмоции. Народ получил эстетическое удовольствие. Но люди, для которых, как во времена СССР, всё нельзя, на этом зациклены. И Фёдор Емельяненко — тоже. Почему нельзя? Ой, это якобы разлагает общество. Как бой депутата Милонова может разлагать общество?

Если вспоминать бои Фёдора Емельяненко, их тоже можно назвать фриковыми — например, когда он, метр восемьдесят с кепкой, дрался с корейцем ростом два с половиной метра. В принципе, бои организации Pride FC были самыми жёсткими и максимально направленными на фриковость. И Фёдор Емельяненко был одним из основоположников этого движения. И сегодня, когда он говорит, что надо эти бои запретить, что он понимает под фрик-боями? Выходят два парня, более-менее подготовленные — подрались по правилам, по регламенту. Что в этом плохого?» — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

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