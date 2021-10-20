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Усман Нурмагомедов высказался о шансах превзойти рекорд (29-0) и все титулы Хабиба

Усман Нурмагомедов высказался о шансах превзойти рекорд (29-0) и все титулы Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, оценил вероятность того, что у него получится превзойти достижения своего знаменитого двоюродного брата, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Смогу ли к завершению карьеры превзойти рекорд (29-0) и все титулы Хабиба? Честно сказать, не знаю. Хороший вопрос. Дело не в том, чтобы побить его рекорд — главное остаться непобеждённым. Если мне это не наскучит, то может быть. А так… нет такого в голове, что я хочу превзойти его рекорд. В любом случае меня знают как брата Хабиба, и всю жизнь будут знать», — сказал Усман в интервью, размещённом на канале ITS TIME в YouTube.

Следующий бой Усман проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником россиянина будет Патрик Пиеталла.

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