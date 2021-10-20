«Я фантастикой не занимаюсь». Николай Валуев ответил на вызов от Никиты Джигурды

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев отреагировал на вызов, который ему бросил Никита Джигурда. 60-летний шоумен ранее заявил, что хочет вызвать Валуева на бой с голыми кулаками.



«Вообще никак к этому не отношусь. Неужели кого-то всерьёз беспокоят эти слова? Эта тема мне неинтересна, мне даже ответить Джигурде нечего. Я фантастикой не занимаюсь», — приводит слова Валуева Eurostavka.



В предыдущем бою Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Организатором противостояния выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя.