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«Я фантастикой не занимаюсь». Николай Валуев ответил на вызов от Никиты Джигурды

«Я фантастикой не занимаюсь». Николай Валуев ответил на вызов от Никиты Джигурды
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Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев отреагировал на вызов, который ему бросил Никита Джигурда. 60-летний шоумен ранее заявил, что хочет вызвать Валуева на бой с голыми кулаками.

«Вообще никак к этому не отношусь. Неужели кого-то всерьёз беспокоят эти слова? Эта тема мне неинтересна, мне даже ответить Джигурде нечего. Я фантастикой не занимаюсь», — приводит слова Валуева Eurostavka.

В предыдущем бою Джигурда сразился с депутатом Виталием Милоновым. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Организатором противостояния выступил промоушен «Наше Дело». Ранее Джигурда хотел подраться с телеведущим Владимиром Соловьёвым и адвокатом Сергеем Жориным, но оба отказались от боя.

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